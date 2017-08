29es Universiades d'été : Dajmil (100m) et Dihia (800m) en demi-finales

Les Algériens Athmani Skander Djamil et Haddar Dihia se sont qualifiés aux demi-finales, respectivement du 100m et du 800m, mercredi à Taipei, pour la première journée d'athlétisme, comptant pour les 29ès Universiades -2017.

Skander Dajmil a franchi la ligne de la première série des quarts, en deuxième position, en 10.44 (sa meilleure performance), derrière le Sud-Africain Roto Thando (10.35) et devant le Portugais Antunes Diogo (10.48).

L'Algérien a réalisé le 9è temps des qualifications, et devra cravacher dur lors de sa demi-finale (jeudi en soirée), pour espérer être en finale, prévue, le lendemain vendredi.

De son côté, sa compatriote Haddar Dihia s'est qualifiée aux demi-finales, en (2:05.07) qu'elle a réussi dans la 1re série et qui constitue, pour elle, une nouvelle performance personnelle. La course de l'Algérienne était la plus rapide des trois autres séries.

Lors des demi-finales, prévues jeudi soir, Haddar Dihia sera alignée dans le 2è couloir de la 2è série.

En revanche, Faten Laribi a été éliminée après sa 7è et dernière place de la 3è série, courue en 2:12.41.

Les cinq premières athlètes de cette série se sont qualifiées pour les demi-finales dont deux athlètes grâce aux meilleurs chronos.

Les trois premières de chaque série des demi-finales et les deux meilleurs temps passeront en finale, prévue vendredi.

APS