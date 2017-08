Aminatou Haidar salue le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraouie

La militante sahraouie des droits de l'homme, Aminatou Haidar a salué, mercredi à Boumerdes, le soutien "indéfectible" du peuple et du gouvernement algériens à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, précisant que ce soutien émanait des principes de la Révolution algérienne qui a inspiré de nombreux peuples colonisés.

Exprimant sa joie de se retrouver en Algérie, Mme Haidar a indiqué que la lutte héroïque du peuple algérien pour sa liberté "est un modèle à suivre", rappelant la position de l'Algérie vis-à-vis des réfugiés sahraouis depuis plus de 40 ans.

"Nous vouons un grand respect à l'Algérie pour ses positions de principe et son accueil des réfugiés. Il s'agit là d'une position historique qui participe d'une volonté humaine qui tiennent compte des crimes commis contre le peuple sahraoui", a ajouté Mme Haidar à l'issue des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario et l'Etat sahraoui organisés du 10 au 23 à Boumerdes.

Elle a souligné que le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui "n'a jamais cessé et s'est notamment manifesté par l'accueil d'élèves et d'étudiants dans les écoles et académies algériennes pour leur permettre de contribuer à l'essor des institutions sahraouies".

Elle a, par ailleurs, indiqué que "l'oppression à laquelle s'adonne le Maroc ne dissuadera point le peuple sahraoui qui demeure déterminé à poursuivre sa lutte pour arracher son indépendance et sa liberté", dénonçant par la même occasion les peines iniques prononcées à l'encontre des prisonniers du groupe de Gdeim Izik.

Les travaux de l'Université d'été des cadres du Polisario et de l'Etat sahraoui, organisés du 10 au 23 à Boumerdès ont pris fin en présence de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger et de la société civile.

