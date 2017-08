Alger accueille, ce jeudi, le championnat national des pizzaïolos

Un championnat national regroupant des participants de plusieurs régions du pays, se déroulera, du 24 au 26 août à Alger, lors duquel sera désigné le pizzaïuolo apte à présenter l’Algérie au concours international du meilleur artisan confectionneur de pizza, organisé à Naples, en Italie.

La chaine 3 de la Radio Algérienne précise, ce jeudi, que ce concours va regrouper quelques 100 pizzaïolos, « qui se battrons par tomates et huile d’olive » interposées, pour décrocher le titre de champion d’Algérie de cette spécialité culinaire.

A l'intention des auditeurs souhaitant participer à cet évènement, son reporter rappelle « que vous soyez un pizzaïolo de haut vol ou un cuisinier du dimanche, que vous maitrisiez parfaitement les secrets de la pâte Sicilienne et de la mozzarella, ou bien que votre engouement se résume à la seule consommation » de cette gourmandise, « alors ce championnat national est fait pour vous ».

Nabil, ouvrier dans une pizzéria depuis quatre années et candidat à ce concours, explique que les caractéristiques de la pizza d’Italie, sa patrie, sont basées sur la qualité de la farine, « qui doit être riche en gluten » pour permettre et un bon « alvéolage » de la pâte. Les Italiens, explique-t-il, accordent plus de préférence à la texture d’une pâte de pizza, qu’à sa garniture.

Yasser, lui aussi candidat, confie qu’il a débuté dans le métier de pizzaïolo en 2012, sans pour cela posséder une formation préalable dans le domaine. « Je me suis, dit-il, formé, petit à petit, jusqu’à arriver à maitriser toutes les ficelles pour réaliser une bonne pizza.