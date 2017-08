Lancement à Alger du 1er championnat national de la Pizza

Le coup d'envoi de la 1ere édition du championnat d'Algérie de la Pizza, organisée du 23 au 26 août, au parc des Sablettes à Alger, a été donné, jeudi, par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, aux cotés du wali d’Alger.

Dans une allocution, le wali a indiqué que cette manifestation est organisée par l'Office des parcs des sports et loisirs (OPLA) en collaboration avec la société « Napoli 1820 », consacrant un volet de la coopération conclue avec la ville de Naples pour promouvoir la ville d'Alger en qualité de « capitale internationale ouverte à toutes les cultures.

C’est l'occasion pour les jeunes participants d'améliorer leurs connaissances en matière de préparation de la pizza et de représenter l'Algérie au championnat du monde qui lui est consacré et qui se tiendra en 2018 en Italie, a indiqué M. Zoukh.

Le directeur général de l'OPLA, Bachir Ben Djoudi, a, pour sa part, signalé que cette manifestation « première du genre en Algérie », est ouverte aux professionnels et aux amateurs et que plus de 350 candidats originaires des quatre coins du pays y concourrons, encadrés par de grands chefs Italiens.

Les trois premiers lauréats de ce concours culinaire se verront décerner de valeureux présents, a ajouté la même source.

En sus de leur qualification au championnat du monde de la Pizza, les cinq premiers profiteront, quant à eux, d'une semaine de formation dans un restaurant de luxe en Italie.