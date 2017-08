Le gouvernement et ses partenaires décident de différer la Tripartite

Le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux (UGTA et patronat) sont convenus, jeudi à Alger, d'un commun accord, de différer la réunion de

la Tripartite, prévue en septembre prochain, indique un communiqué rendu public à l'issue de leur réunion au Palais du gouvernement

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a relevé lors de cette réunion qu'elle faisait suite à "la récente interpellation du président de la République au

gouvernement et à ses partenaires économiques et sociaux pour qu'ils donnent un exemple à la société en vue d'un élan de solidarité, de

mobilisation et d'unité et afin que l'Algérie relève le défi de la crise financière et qu'elle poursuive le processus de développement qu'elle a

entamé il y a près de deux décennie