Le gouvernement et ses partenaires décident de différer la Tripartite

Le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux (Union générale des travailleurs algériens -UGTA- et patronat) sont convenus, jeudi à Alger, d'un commun accord, de différer la réunion de la Tripartite, qui était prévue en septembre prochain, indique un communiqué rendu public à l'issue de leur réunion au Palais du gouvernement

Pour le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ce report est dicté par l'agenda du Gouvernement et doit permettre une meilleure préparation et une plus large concertation entre les partenaires socio-économiques.

"La rencontre tripartite a décidé (aujourd'hui) de reporter la tripartite officielle, prévue initialement le 23 septembre, en raison de l'agenda du Gouvernement. Ca va également permettre aux partenaires de mieux se préparer " à ce rendez-vous, a déclaré M. Ouyahia à la presse, à l'issue de la rencontre tripartite ayant regroupé, sous sa présidence, des membres du Gouvernement, le secrétaire général de l'UGTA Abdelmadjid Sidi Said et les présidents de neuf organisations patronales.

En attendant la prochaine tripartite, des ateliers seront organisés par les représentants des différents secteurs concernés et les partenaires socio-économiques pour approfondir les préparatifs à cette réunion, a expliqué le Premier ministre.

Lors de l'ouverture de la rencontre, M. Ouyahia a réaffirmé le caractère social de la politique du Gouvernement, indiquant que toutes les entreprises établies en Algérie - qu'il a qualifiées de "leviers du développement du pays" - bénéficieront de facilitations et de soutiens "sans aucune discrimination".

"Nous avons informé nos partenaires sur les difficultés financières que traverse le pays et nous leur avons présenté la démarche du Gouvernement, dictée par les orientations du Président de la République, pour faire face à ces défis", a-t-il dit à la presse.

M. Ouyahia a noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre "des encouragements du Président de la République envers les partenaires (socio-économiques) afin de pouvoir mobiliser tous les efforts pour le bien de notre pays".

