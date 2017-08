Ligue 1 - 1e journée : l’ES Sétif de l'USM Harrach, les promus veulent impressionner d'entrée

Le coup de starter du championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis, version 2017-2018, sera donné ce week-end. Cette première sortie de la saison, prévue vendredi et samedi, aura comme affiche le match entre le tenant du titre l'ES Sétif et l'USM El-Harrach, alors que les nouveaux promus, l'US Biskra, le Paradou AC et l'USM Blida aspirent à impressionner d'entrée.

Très active sur le marché des transferts avec l’arrivée de 8 joueurs, l’Entente entamera la défense de son titre face à l'USM El-Harrach, un véritable test pour l'"Aigle Noir" face à une équipe qui a souvent inquiété les Sétifiens au stade du 8 Mai 1945.

Sur le plan des statistiques, l'ESS cherchera à enchaîner avec un 25e match sans défaite à Sétif, elle qui n'a plus perdu son match inaugural de la saison depuis 2005-2006 (ndlr, face au CR Belouizdad à Alger 1-0).

Néanmoins, le grand absent de cette partie sera le public des deux formations vu que le match aura lieu à huis clos.

A Alger, le stade Omar-Hamadi abritera le derby algérois entre l'USM Alger, toujours ambitieuse, et le Paradou AC, fort de sa pléiade de joueurs formés par son académie JMG.

Même si l'USMA, toujours dirigée sur le banc par le Belge Paul Put, partira favorite sur le papier, le PAC reste une équipe capable d'aller inquiéter les "Rouge et Noir" et même prétendre à repartir avec le gain du match, d'autant que l'enceinte de Bologhine ne lui est pas étrangère.

Le MC Alger, vice-champion d'Algérie, effectuera un déplacement périlleux chez le nouveau promu de l'US Biskra, pour un match qui devrait être suivi par un public des grands jours au stade du 18 Février 1956.

Le "Doyen", qui a enregistré l'arrivée de plusieurs joueurs de "qualité" à l'image de l'international A' Sofiane Bendebka ou encore du Malgache Ibrahim Amada, aura à cœur de bien entamer la saison, de quoi lui permettre de gagner en confiance en vue notamment des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Tunisiens du Club Africain en septembre prochain.

L'USM Blida, l'autre promu parmi l'élite, sera en appel à Oran pour donner la réplique au MCO dans un match qui devrait a priori revenir aux locaux, difficiles à manier dans leur antre d'Ahmed-Zabana.

Le club blidéen a traversé une zone de turbulences durant l'intersaison avec le passage éclair de l'entraîneur Farid Zemiti, remplacé par Samir Boudjaârane, et la désignation du nouveau président Chouaib Alim (28 ans).

Le NA Husseïn-Dey, dont l'effectif a enregistré un véritable remue-ménage, aura une mission difficile quand il se rendra à Constantine pour croiser le fer avec CSC dans un match qui promet.

Les "Sang et Or", plus en jambes que leurs adversaires du jour pour avoir pris part à la Coupe arabe des clubs champions disputée entre juillet et août, ont des atouts à faire valoir face à une équipe constantinoise qui veut réussir sa première sortie devant son public.

Le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe d'Algérie, va aborder cette nouvelle saison comme il a bouclé la dernière, c'est-à-dire sur fond de crise interne, les joueurs (anciens et nouveaux) n'étant toujours pas payés et ceux venus des autres wilayas n'ont, à un certain moment, même pas trouvé où loger à Alger.

Le Chabab, entraîné désormais par le Franco-Serbe, Ivica Todorov, accueillera dans son antre du 20 Août 1955 l'USM Bel-Abbès, qui s'est permis le luxe lors du précédent exercice de l'emporter à Alger (1-2) à l'occasion de la 4e journée.

Les gars de la "Mekerra" auront à cœur de refaire le coup face à une équipe belouizdadie qui a enregistré le départ massif de plusieurs cadres à l'image du capitaine Tarek Cherfaoui, de Sid Ali Yahia Chérif ou encore de Feham Bouazza.

La JS Kabylie, dont le président emblématique, Mohand Chérif Hannachi, a été déchu par le Conseil d'administration et miraculée la saison dernière après avoir été à deux doigts de la relégation, tentera de débuter le nouvel exercice sur de bonnes bases en accueillant l'accrocheuse formation de la JS Saoura.

Enfin, l'Olympique Médéa, qui enchaîne sa deuxième saison en Ligue 1, débutera à domicile face au DRB Tadjenanet dans une rencontre indécise.

Programme des rencontres :

Vendredi 25 aout :

17h00 :

CR Belouizdad – USM Bel Abbès

Olympique Médéa – DRB Tadjenanet

US Biskra – MC Alger

19h00 :

CS Constantine – NA Hussein Dey

Samedi 26 aout :

17h00 :

JS Kabylie - JS Saoura

MC Oran – USM Blida

19h00 :

USM Alger – Paradou AC

ES Sétif – USM Harrach