Sommet UA-Japon : échec des tentatives marocaines d'écarter la délégation sahraouie

La diplomatie marocaine a échoué dans ses tentatives visant à écarter la République arabe sahraouie démocratique (RASD) des réunions ministérielles du sommet du partenariat entre l'Union africaine (UA) et le Japon qui se tiennent actuellement à Maputo (Mozambique).

"Les tentatives marocaines visant à écarter la RASD ont échoué, tous les Etats membres de l'Union africaine ayant tenu à respecter les décisions du Conseil exécutif de l'organisation continentale prises aux sommets de Johannesburg en 2015 et d'Addis Abeba en 2016 relatives au droit souverain de tous les Etats membres de participer à tous les sommets et forums du partenariat organisés par l'UA à l'exception des forums régis par la formule de Banjul", a précisé l'agence de presse sahraouie SPS.

La délégation sahraouie, conduite par le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a pu assister à la réunion ministérielle après la mise en échec de toutes les provocations exercées par la délégation marocaine, conduite le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, y compris les tentatives d'agression physique et la fermeture des portes de la salle des conférences, ce qui a nécessité l'intervention des services de sécurité du pays hôte qui ont éloigné par la force les membres de la délégation marocaine des portes", a précisé SPS.

"Le comportement étrange et non diplomatique des membres de la délégation marocaine après avoir échoué dans leurs tentatives a suscité l'étonnement des délégations présentes", selon des sources proches de l'UA.

"Le Maroc n'as pas pu faire échec à la réunion interministérielle nippo-africaine qu'abrite la capitale Maputo et la délégation marocaine a tenté d'agresser son homologue sahraouie", dénonce la même source qui précise que l'attitude de la délégation marocaine avait été condamnée par tous les participants venus de pays européens, de Chine et de Russie, outre les représentants du corps diplomatique et la presse internationale.

Les réunions interministérielles du sommet de partenariat entre l'UA et le Japon ont ouvert leur travaux, jeudi à Maputo, en présence du président mozambicain, Philipe Nyusi et des ministres des Affaires étrangères mozambicain et japonais, en plus de représentants de la Banque mondiale et du bureau de liaison ONU-UA et du vice-président de la Commission africaine".