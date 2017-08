Les forces Irakiennes sur le point de libérer Tal Afar

Samedi, après une offensive d'une semaine visant à déloger les terroristes du groupe terroriste autoproclamé « Etat islamique » de la ville de Tal Afar et de ses environs, les forces irakiennes sont sur le point de libérer l'ensemble de cette ville.

La 9ème division blindée de l'armée et les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi ont repris le contrôle des quartiers Al-Muthanna Al-Oula et Al-Muthanna Al-Thaniyah dans l'après-midi, et hissé des drapeaux Irakiens sur certains de leurs édifices, a déclaré le lieutenant général du Commandement des opérations interarmées (JOC), Abdul-Amir Yarallah.

Plus tôt dans la journée, l'armée a repris le contrôle de huit autres quartiers dans le centre-ville, notamment le quartier Al-Qal'a et la vieille citadelle de Tal Afar, vestige d'une forteresse Ottomane.

La dernière poussée militaire, soutenue par des avions irakiens, a permis aux forces de sécurité de prendre le contrôle de pratiquement la totalité de Tal Afar, à quelque 70 kilomètres à l'ouest de Mossoul, à l'exception du petit quartier d'Al-Askari et de la zone industrielle, au nord-est de la ville.