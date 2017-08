Le ministre de la Culture au chevet du chanteur Djamel Allam

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s’est rendu samedi à Bejaia au chevet du chanteur étoile Djamel Allam, en convalescence chez lui après des soins intensifs subis récemment à l’étranger, indique la cellule de communication de la wilaya.

Le ministre s’est enquis de l'état de santé de l'artiste et lui a apporté la compassion et la solidarité du gouvernement, a précisé la même source, soulignant que la rencontre s’est déroulé dans une grande convivialité au cours de laquelle Djamel Allam, qui a visiblement repris beaucoup de force, a fait preuve, comme à ses habitudes, d’un humour très en verve. "Il a multiplié les anecdotes et les bons mots", a rapporté la représentante de la wilaya, Kahina Touati.

L’échange a aussi porté sur les projets artistiques et culturels de l’artiste, notamment dans le domaine de l’écriture, surtout ses ambitions d’achever rapidement un livre qui arrive à l’épilogue. Le ministre de la Culture l’a rassuré sur la solidarité de son département, voire du gouvernement, pour lui apporter dans toutes ses initiatives, l’aide nécessaire, a-t-elle ajouté.

Djamel Allam, sorti du conservatoire de musique de Bejaia au lendemain de l’indépendance, a fait sa carrière autant à l’étranger qu’en Algérie.

Il s’est produit sur de nombreuses scènes prestigieuses en Europe et en Amérique, et reste, pour les mélomanes, celui qui a donné avec d’autres, notamment Idir, ses lettres de noblesse à la chanson Kabyle moderne. Humble et modeste, malgré sa notoriété, il est resté très populaire.

Djamel Allam reste aussi celui qui est engagé pour nombre de causes, apportant à chaque fois que de besoin, ses contributions ou tout simplement sa... bénédiction. Il reste surtout un fidèle du café littéraire et des rendez-vous cinématographiques de Bejaia. Sa rémission en tout cas est attendu avec enchantement par tous ses fans qui ont hâte de voir ses inspirations, cinématographiques, artistiques et poétiques, rebriller encore de plus belle. Ma rad youghal (Il reviendra), un de ses tubes qui a fait sensation, est manifestement d’actualité. L’étoile est taillée pour mieux revenir.

