Rentrée scolaire 2017-2018: introduction de 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d'exercice au niveau du 2ème palier des cycles primaire et moyen

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé dimanche que 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d'exercice seront mis à la disposition des élèves au niveau du 2ème palier des cycles primaires et moyen à la prochaine rentrée scolaire, soulignant que le dernier délai de la distribution des manuels aux établissements de l'éducation a été fixé au 31 août.

"Les directeurs de l'éducation sont appelés à veiller à mettre les manuels scolaires à la disposition des élèves", a précisé la ministre lors d'une conférence de presse animée en marge de la conférence nationale des directeurs de l'Education en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, mettant en avant que l'Office national des publications scolaires (ONPS) mettra à la disposition des élèves 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d'exercice au niveau du 2ème palier des cycles primaire et moyen (2ème et 4ème année du primaire et 2ème et 4ème année du moyen).

Le nombre global de manuels scolaires à distribuer durant la rentrée scolaire est de 65 millions de manuels, a indiqué Mme. Benghabrit qui a souligné que le dernier délai de distribution des manuels aux établissements de l'éducation a été fixé au 31 août en cours.

Dans le même contexte, la première responsable du secteur a déclaré que la majorité des manuels est disponible au niveau des offices régionaux des publications scolaires, tandis que d'autres "sont en cours d'évaluation par la commission de contrôle et de révision" de manière à éviter les erreurs enregistrés dans les manuels scolaires précédents.

D'autre part, la ministre a informé que l'ONPS organisera du 5 au 12 septembre un salon du livre scolaire à travers le territoire national afin de permettre aux parents d'élèves d'acquérir les manuels, ajoutant que l'inauguration officielle aura lieu à l'Office Riadh El Fath à Alger.

Concernant l'enseignement de Tamazight, la ministre a rappelé que l'enseignement de cette langue couvrira cette année 37 wilayas (11 wilayas en 2014).

Répondant à une question sur le dossier de réforme du baccalauréat, Mme. Benghabrit a réaffirmé que "le dossier est au niveau du gouvernement pour examen", affirmant que le système du baccalauréat de cette année (2017-2018) "ne subira pas de modifications" d'autant que "l'organisation de cet examen national suivra le même protocole que celui adopté pour le baccalauréat 2017".

Concernant l'exploitation des listes d'attente pour le recrutement des enseignants, la ministre a précisé que ces listes seront toujours sollicitées pour l'enseignement primaire jusqu'au 31 décembre 2017, tandis que l'exploitation de celles-ci concernant les cycles moyen et secondaire sera suspendue en décembre 2018.

Un concours national pour le recrutement dans les cycles moyen et secondaire, rappelle-t-on, a été organisé en juillet passé pour 10.000 postes. Des sessions de formations pédagogiques préparatoires ont été lancées dimanche passé au profit des enseignants retenus à travers le territoire national.

S'étalant jusqu'au 31 août en cours avec une moyenne horaire de 200 heures réparties sur les différentes étapes de l'année scolaire, les sessions de formation visent à couvrir l'ensemble des postes et encadrer tous les groupes pédagogiques sur le plan national.

APS