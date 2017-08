Un terroriste armé arrêté par un détachement de l'ANP près d'In Guezzam

Un terroriste a été capturé, lundi après-midi, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans une embuscade à Hassi Tiririne, près d'In Guezzam, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des éléments des unités déployées le long des frontières de notre pays, un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, cet après-midi 28 août 2017 suite à une embuscade opérée à Hassi Tiririne, près d'In Guezzam (6ème Région militaire), un terroriste qui s'apprêtait à franchir nos frontières à bord d'un véhicule tout-terrain, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions", précise le communiqué.

"Cette nouvelle opération vient booster la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l'Armée nationale populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers les quatre coins de l'Algérie, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays", note la même source.

APS