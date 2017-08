Sanctions : un match à huis clos pour l'US Biskra et le MC Alger

La commission de discipline, réunie ce lundi, a infligé le huis clos pour l’US Biskra et le MC Alger suite aux incidents survenus vendredi dernier au stade de Biskra lors de leur rencontre comptant pour la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Les deux formations ont été sanctionnées pour utilisation de fumigènes, envahissement de terrain à deux reprises avec un arrêt momentané de la partie. Elles écopent également d’une amende de 100 000 DA. Les deux équipes joueront donc leur prochain match à domicile sans la présence du public. Le MC Alger avait battu l'US Biskra (1-0) grâce à un but de Nekkach.

Lors de cette première journée de Ligue 1 Mobilis, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné 12 équipes d’une amende variant de 30 000 DA à 100 000 DA pour utilisation et jets de fumigènes. En plus de l'amende de 100. 000 DA, la JSK et le MCO ont été mis en garde.

D'autre part, les joueurs Mellel Benamer (USM El Harrach) a écopé d'un match de suspension pour contestation de décision lors de la rencontre perdue par son équipe contre l'ES Setif 2-1, disputée samedi dernier au stade 8 mai 45 à Sétif.

En championnat de Ligue 2 Mobilis, plusieurs joueurs ont été suspendus un match pour cumul de cartons ou contestation de décision, il s'agit de Boukaroum Billel (CRB Ain Fekroun), Chihati Mohamed (RC Kouba), Remmache Belkacem (RC Relizane), , Bouguettoucha Haroune (AS Ain M'lila), El Hindi Dahou (GC Mascara), Goumidi Hakim (JSM Skikda), Zitouni Abdel Wadoud (MC El Eulma) et Youcef Anouar Yacine (ASM Oran).

APS