Aid Al Adha : 6.000 policiers mobilisés à Alger

La Sûreté de la wilaya d'Alger a mobilisé plus de 6.000 policiers à l'occasion de la célébration de l'Aid El Adha, en vue de garantir la sécurité routière et préserver les biens des citoyens à travers tout le territoire de la wilaya, ont indiqué mardi les mêmes services dans un communiqué.

La sûreté de la wilaya d'Alger a pris toutes les mesures nécessaires en prévision de l'Aid El Adha afin d'assurer une bonne couverture sécuritaire à travers la mobilisation d'un plus grand nombre de forces de police opérationnelle de manière à garantir la sécurité et préserver les biens des citoyens, précise le communiqué.

Ces mesures ont été intensifiées à travers les opérations de contrôle notamment dans les marchés, les locaux et les centres commerciaux vu la plus grande affluence des familles en prévision de Aid El Adha, souligne le communiqué.

Des patrouilles mobiles et pédestres ont été également renforcées au niveau des gares routières, du métro et du tramway en vue de garantir les déplacements des voyageurs en toute tranquillité, ajoute le communiqué.

D'autre part, un plan sécuritaire a été mis en place en vue d'endiguer les accidents de la route en renforçant la présence des forces de police au niveau des points noirs, intersections, points de contrôle et barrages tout en mobilisant des patrouilles de prévention routière (unités mobiles).

Les services de Sûreté de la wilaya ont également mobilisé des patrouilles pédestres au niveau des rues et principaux carrefours pour déjouer toute tentative d'atteintes à la sécurité des citoyens et des biens publics et privés en milieu urbain.

APS