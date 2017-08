Transfert : Tayeb Meziani s’engage avec le Havre AC

L'attaquant international algérien des A', Tayeb Meziani, a rejoint les rangs du Havre AC, a indiqué ce lundi la formation française de Ligue 2 sur son site internet. Le désormais ex-joueur du Paradou AC s’est engagé un prêt d'un an avec option d’achat.

Agé de 21 ans, Meziani est officiellement Ciel & Marine avec qui il porte le nouveau 26. Le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière (11 buts) rejoint son compatriote et ancien pensionnaire de l’USM Alger, Zinedine Ferhat.

Aussitôt arrivé, l’ancien paciste a débuté l’entrainement sous les ordres d’Oswald Tanchot, indique la même source.

" Je vais travailler dur pour être prêt dès le premier match où on m’appellera, j'ai vu que la Ligue 2 était très physique, je dois donc bien me préparer. J'ai bien entendu envie de jouer et de marquer des buts », a déclaré Meziani au site du HAC. " Je remercie le Paradou et son président pour avoir facilité cette venue au Havre ", a-t-il ajouté.