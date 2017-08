Elections locales: début de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales

L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté ce mercredi et s'étalera jusqu'au 13 septembre prochain et ce, en prévision des élections locales (APC et APW), prévues le 23 novembre 2017.

A cet effet, un procès-verbal d'ouverture du fichier électoral a été signé au niveau de chacune des communes à travers l'ensemble du territoire national, conformément à la législation en vigueur.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire avait invité tous les citoyens et citoyennes âgées de dix huit (18) ans révolus le 23 novembre 2017 et non inscrits sur les listes électorales, à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence.

De ce fait, les électrices et électeurs ayant changé de résidence sont appelés à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription.

La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence.

Le ministère de l'Intérieur avait précisé que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine, de 09h00 à 16h30, à l'exception du vendredi ».

APS