Bedoui appelle les algériens à faire preuve de vigilance et à assister les différents corps de sécurité dans leurs missions

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a appelé vendredi à Alger l'ensemble des algériens à "faire preuve d'une grande vigilance" et à "assister les différents corps de sécurité" dans leurs missions en vue de préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie.

S'exprimant en marge de sa participation à la célébration de l'Aid El-Adha au foyer pour orphelins de Mohamadia, M. Bedoui a affirmé "nous passons par une conjoncture particulière marquée par de grands enjeux sécuritaires.

J'appelle les citoyens à faire preuve d'une grande vigilance et d'assister les services de sécurité dans leurs missions et efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays".

Le ministre de l'Intérieur a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par les différents corps de sécurité, notamment les éléments de l'Armée Nationale Populaire (ANP) déployés aux frontières pour préserver la sécurité de l'Algérie.

Plus tôt dans la journée, M.Bedoui a visité le centre d'accueil de personnes âgées en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaloui et du wali de la wilaya d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Dans ce contexte, le ministre de l'intérieur a mis en avant l'élan de solidarité dont ont fait preuve les acteurs de la société civile pour partager la joie de l'Aid avec les familles défavorisées, ajoutant que l'assistance apportée par la société civile aux autorités publiques lors de ces occasions témoigne de l'importance des "valeurs humaines et de l'esprit de solidarité dans la société algérienne".

Mme. Eddalia a salué pour sa part le soutien et l'assistance apportés par les algériens aux centres d'accueil des couches défavorisées, notamment les foyers pour personnes âgées et les centres pour enfance assistée.