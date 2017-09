Alger: 4 personnes meurent asphyxiées à Bab El Oued

Quatre personnes d'une même famille ont trouvé la mort jeudi dans leur domicile à Bab El Oued (Alger), après avoir été intoxiquées par les émanations de monoxyde de carbone, a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile.

L'accident survenu la veille de l'Aid El-Adha a été enregistré jeudi aux environs de 21:51, a indiqué à l'APS le sous-lieutenant Sadek Kamel, chargé de l'information à la direction de la Protection civile d'Alger, précisant qu'il s'agit d'un couple âgé de 50 et 40 ans et de leur deux filles âgées de 8 et 14 ans.

Le décès était causé par une fuite de gaz provenant d’un chauffe eau, a ajouté la même source.

Les corps des quatre victimes ont été transférés à la morgue du CHU de Bab El Oued et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances de ce tragique accident.