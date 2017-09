Permanence commerciale de l’Aïd El Fitr : des satisfactions malgré le manque de certains produits

Malgré quelques lacunes signalées dans certaines communes d’Alger centre, le service minimum de la permanence des commerces a été respecté et assuré durant les deux jours de l’Aïd El Adha. La même tendance a été observée dans d’autres wilayas.

A l’Ouest du pays, des échos favorables au programme de la permanence ont été enregistré au 2eme jour de cette fête religieuse, marquée par une disponibilité appréciable des denrées alimentaires de large consommation.

Outre les pharmacies, de nombreux commerces de fruits et légumes et autres denrées alimentaires de base étaient ouverts au niveau des cités El Bokaà, Ben Souna, et Lala Aouda de la ville de Chlef, où de nombreux citoyens se sont largement approvisionnés en lait et pain en particulier.

Beaucoup de citoyens rencontrés au marché de Ben Souna, fort animé dans la matinée, ont salué l’engagement des commerçants présents sur place, y trouvant là l’expression d’une prise de conscience chez eux, doublées d’un respect pour le consommateur, selon l’expression de Kamel.

Le respect de la permanence est un réflexe professionnel et social reflétant la relation liant le commerçant à sa clientèle, estime Mustapha, un épicier.

Un taux de suivi de plus de 99 % à l’est

Le directeur régional du commerce de la région de Batna affirme qu’un taux de suivi de 100% a été relevé dans les wilayas de Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi contre 99,94 % à Constantine, 99,40 % à Biskra et 98,76 % à Batna.

Pas moins de 4.196 commerçants ont été mobilisés pour l’exécution du programme de permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice dont 1.654 à Constantine, 806 à Tébessa, 454 à Batna et 404 à Oum El Bouaghi et 336 à Biskra, a-t-il rappelé.

Les réquisitions ont concerné, entre autres, 581 boulangeries dans les six wilayas dans l’Est du pays ainsi que 2 223 commerçants d’alimentation générale, a détaillé le directeur régional du commerce.

Brahim Khidri a assuré que 271 agents ont assuré des contrôles, dont 92 à Constantine, 61 à Batna, 33 à Khenchela. Des brigades relevant des directions du commerce de la direction régionale de la région de Batna ont été mobilisés pour veiller au bon déroulement du programme établi.