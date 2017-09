Complexe sidérurgique El Hadjar d’Annaba : le haut fourneau risque d’être «mis en veille» faute d’approvisionnement en eau

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba connaît une «nette baisse» de production et le haut fourneau risque d’être «mis en veille dans cinq jours faute d’approvisionnement en eau», rapporte ce dimanche l’APS, citant le directeur de l’industrie, Raouf Dormane.

«Les deux aciéries à oxygène sont actuellement approvisionnées au ralenti à partir du haut fourneau qui puise de la propre réserve d’eau du complexe, le temps de vider la fonte», précise le même responsable.

Le complexe qui a besoin de 1.500 m3 par heure, a vu son alimentation réduite à 400 m3/heure avant d’être suspendue afin de satisfaire les besoins en eau potable de la population de la wilaya, selon les services de l’Algérienne des eaux (ADE).

Des mesures d’urgence ont été décidées pour trouver des sources d’alimentation en eau pour le complexe sidérurgique dont le fonçage de forages dans la région de Chaïba dans la commune de Sidi Amar où se trouve le complexe, outre la possibilité de réaliser une canalisation d’approvisionnement à partir de l’oued Seybous, indiquent les services de la wilaya.

Le complexe Sider El Hadjar emploie plus de 4.500 travailleurs et ceux dont les ateliers risques d’être fermés (haut fourneau et les deux aciéries) seront redéployés dans d’autres unités du complexe, a-t-on encore détaillé. Le complexe produisait quotidiennement 1.800 tonnes d’acier liquide.

APS