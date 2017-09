Elections locales: mise en place des permanences au niveau des communes et leurs annexes et prolongation des heures de travail

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, dans le cadre de l'organisation des prochaines élections locales, la mise en place de permanences au niveau des communes et leurs annexes au niveau national, outre la prolongation des heures de travail jusqu'à 20:00, à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche 24 septembre 2017, date du dernier délai du dépôt des dossiers de candidature, a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'organisation des élections des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas (APC et APW) prévues le 23 novembre 2017 et afin de faciliter la légalisation des formulaires des signatures individuelles au profit des listes de candidats, le ministère informe les concernés de l'opération de légalisation des formulaires des signatures, de la mise en place de permanences aux niveau des communes et leurs annexes au niveau national et la prolongation des heures de travail durant tous les jours de la semaine jusqu'a 20:00, à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche 24 septembre 2017, dernier délai de dépôt des dossiers de candidature", ajoute la même source.