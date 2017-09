Elections locales: Bedoui appelle à une "forte mobilisation" pour la réussite du rendez-vous électoral

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé à une "forte mobilisation" pour assurer la réussite des élections locales du 23 novembre, les qualifiant de "rendez-vous important qui contribuera à la consolidation des institutions constitutionnelles et à la consécration de la démocratie".

Lors d'une rencontre dimanche avec les cadres de la Direction générale des libertés et des affaires juridiques, consacrée aux élections locales, M. Bedoui a donné instruction à l'effet d'installer des permanences au niveau des sièges des APC et de leurs annexes à l'échelle nationale et de prolonger les heures de travail jusqu'à 20h00 tous les jours de la semaine à l'exception du vendredi et ce jusqu’au 24 septembre 2017, dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature.

Un exposé détaillé sur les derniers préparatifs des élections a été présenté au ministre outre un résumé des résultats des réunions de la commission du secteur de l'Intérieur chargée de suivre ce dossier auprès des autres secteurs et de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

M. Bedoui a appelé les uns et les autres à s'employer à réunir les conditions favorisant la réussite de ces échéances, et ce, a-t-il dit, dans le cadre des "instructions du président de la République qui suit de près ce dossier et insiste sur la nécessité de mettre à disposition tous les moyens matériels et humains pour assurer la réussite de ce rendez-vous important qui contribuera à la consolidation de nos institutions constitutionnelles et à la consécration de la démocratie".