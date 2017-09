Près de 80.000 policiers mobilisés pour sécuriser la rentrée scolaire

Près de 80.000 policiers ont été mobilisés par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), pour assurer la sécurité durant la rentrée scolaire 2017-2018.

La DGSN a entamé la mise en oeuvre de son plan sécuritaire spécial pour la rentée scolaire 2017-2018 à travers la mise en place de mesures préventives pour assurer la sécurité des enfants scolarisés, en mobilisant près de 80.000 policiers pour cette opération", a indiqué la DGSN lundi dans un communiqué, en soulignant la reconstitution des unités opérationnelles dans le cadre du maintien de l`ordre public.

"Les forces de police seront mobilisés aux abords des nouveaux établissements scolaires, à travers des ateliers de prévention routières qui seront animés au sein de ces établissements éducatifs.

Concernant l`organisation de la circulation dans le cadre de la rentrée sociale, des unités sur le terrain seront renforcées et les plans routiers et des transports actualisés en milieu urbain", a ajouté la même source.

La DGSN souligne l'importance de "la sensibilisation et le rôle constant des services de la sureté dans la sensibilisation quant aux questions liées à la sécurité du citoyen. A chaque rentrée scolaire, la DGSN procède en collaboration avec les parties concernées à l'élaboration de cours pilotes et les thèmes retenus pour cette année concernent la "sécurité routière, la mauvaise utilisation d'internet et la protection de l`environnement".