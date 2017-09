Ouverture ce mardi du salon du manuel scolaire à Alger

Le Salon du manuel scolaire a ouvert ses portes ce mardi à Riadh El-Feth (Alger) sous la supervision des ministres de l'Education nationale et de la Culture, respectivement Nouria Benghebrit et Azzedine Mihoubi.

Organisé par l'Office national des publications scolaires (ONPS), ce salon qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre courant et auquel prennent part 38 exposants, permettra aux parents élèves d'acquérir les manuels et les fournitures scolaires pour leurs enfants pour la rentrée scolaire 2017-2018 prévue demain, mercredi.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture du salon, Mme Benghebrit a rassuré les citoyens de la disponibilité des manuels scolaires au niveau des centres de distribution relevant de l'ONPS ainsi qu'au niveau des 800 librairies privées autorisées à vendre le manuel scolaire.

Les nouveaux manuels scolaires de deuxième génération (3e et 4e années primaire et 2e et 3e années moyenne) seront disponibles dans tous les établissements scolaires, au plus tard le 10 septembre en cours.

«Le manuel scolaire sera utilisé après 15 jours de la rentrée pédagogique. Cette durée permettra à l'enseignant d'évaluer l'élève», a précisé la ministre.

De son côté, le ministre de la Culture a mis l'accent sur la qualité du manuel scolaire, indiquant que les éditeurs ont pris en compte les observations des instances officielles et des parents d'élèves».

Il a, dans ce sens, appelé les opérateurs algériens à investir dans l'industrie des fournitures scolaires en vue de réduire le coût de l'importation.

