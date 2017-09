Syrie : le président Bachar al-Assad félicite l'armée pour avoir brisé le siège à Deir Ezzor

Le président syrien Bachar Al-Assad a félicité mardi l'Armée pour avoir brisé le siège imposé depuis plus de deux ans par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) à Deir Ezzor, dans l'Est du pays.

Le chef de l'Etat s'est entretenu au téléphone avec les soldats de la Brigade 137, qui étaient assiégés : «vous vous retrouvez désormais côte à côte avec vos camarades qui sont venus à votre aide et on mené les batailles les plus difficiles pour briser le siège de la ville», selon un communiqué de la présidence.

L'armée syrienne a brisé mardi un siège l'organisation terroriste EI imposé à la ville de Deir Ezzor, en faisant la jonction avec les soldats assiégés dans la base de la brigade 137, à l'ouest de la ville, a rapporté l'agence Sana.

