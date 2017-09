L’Algérie prend part en Hollande à la réunion sur la coopération policière entre l'UE et les pays de la rive sud de la Méditerranée

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le Général-Major Abdelghani Hamel prendra part, les 6 et 7 septembre à La Haye (Hollande) aux travaux de la deuxième réunion «Euromed-police IV» sur le projet de coopération policière entre l'UE et les pays partenaires de la Rive sud de la Méditerranée, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à trouver «une stratégie de coopération régionale pour les années à venir à l'effet de renforcer les voies de coopération entre les juridictions en charge de l'application des lois des pays de la Méditerranée à la faveur d'une approche globale à même de faire face aux défis qu'imposent les menaces actuelles sur les pays de la région», précise-t-on de même source.

En sa qualité de président du mécanisme africain de coopération policière (AFRIPOL), Abdelghani Hamel -invité d'honneur de cette édition- passera en revue «les perspectives de coopération sécuritaires entre les dispositifs d'application des lois des pays de l'UE et leurs homologues des pays du sud de la Méditerranée dans plusieurs domaines, notamment la lutte antiterroriste et le crime organisé transfrontalier».

Dans ce cadre, il a souligné «la nécessité de renforcer les voies de la coopération policière régionale et internationale pour faire face aux défis sécuritaires communs notamment ceux liés à la cybercriminalité, au terrorisme, à l'immigration clandestine et autres crimes liés au trafic de drogue et de psychotropes et aux crimes financiers et économiques».

Trois rencontres bilatérales sont prévues entre les responsables du programme «Euromed-police IV» et les chefs de délégations participant à cette rencontre internationale qui verra également la présentation de la stratégie de cette instance et les perspectives de ses activités. Une réunion est prévue entre les responsables de la lutte antiterroriste de l'UE durant laquelle les activités de lutte antiterroriste de l'UE et de certains pays seront passées en revue.

