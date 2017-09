Les citoyens détenteurs d'une CNI expirant en 2018 appelés à demander une CNIBE

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire invite l'ensemble des citoyens détenteurs d'une carte nationale d'identité arrivant à expiration avant la fin de l'année 2018 ainsi que les prochains candidats au baccalauréat à effectuer une demande de carte nationale d'identité biométrique électronique (CNIBE) auprès des daïras et communes, indique mardi un communiqué de ce département.

"Dans le cadre de la généralisation progressive de la carte nationale d'identité biométrique électronique, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire invite l'ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d'une carte nationale d'identité arrivant à expiration avant la fin de l'année 2018 ainsi que les candidats au baccalauréat de 2018 à effectuer une demande de carte nationale d'identité biométrique électronique (CNIBE) auprès des daïras et communes", précise la même source.

Les citoyennes et citoyens disposant d'un passeport biométrique électronique peuvent demander leur CNIBE directement sur le site web du ministère, à savoir http://www.interieur.gov.dz - Rubrique "services en ligne", ajoute le ministère .