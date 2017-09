Trois derbies et deux belles affiches au menu de la 2e journée

La 2e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis, programmée en trois parties à partir de ce jeudi, sera marquée par de belles rencontres très intéressantes à suivre. La capitale vibrera au rythme des derbies NAHD-USMA et USMH-CRB, alors que l’Est ne sera pas en reste avec le derby DRBT-CSC.

Après une pause de deux semaines en raison de la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits avec une deuxième journée riche en belles empoignades. Le coup d’envoi de cette seconde sortie de la saison sera donné jeudi après midi avec, au programme, le derby algérois NA Hussein-Dey - USM Alger et l’affiche Paradou AC - MC Oran.

Contrairement à ce qui a été annoncé, le 28 août dernier, par la Ligue de football professionnelle (LFP) concernant la domiciliation des derbies algérois, les matchs entre voisins n’auront pas lieu au stade Tchaker de Blida. C’est donc au stade du 20 Août 1955 qu’a été domicilié le match NAHD-USMA.

Corrigés à Constantine par le CSC (3-0), lors de la première journée, les Song et Or entendent bien corriger le tir et par la même occasion lancer leur saison, chez eux, face aux Usmistes. Un leitmotiv que partage également le Paradou AC qui sera l’hôte du mouloudia d’Oran. Le promu compte bien enregistrer son premier succès contre un adversaire soucieux de conserver la tête du classement.

Encore un derby à huis clos

Vendredi, les regards seront braqués vers le stade Omar Hamadi pour suivre l’autre derby qui mettra aux prises l’USM El Harrach au CR Belouizdad. Comme il est de coutume, ce genre de confrontation est généralement indécis et reste ouvert à tous les pronostics. Toutefois, ce classique du championnat se jouera devant des gradins vides pour cause de huis clos, de quoi diminuer du charme de cette partie.

Concernant l’autre match, il n’est autre que le troisième derby de cette journée, de l’Est cette fois-ci, prévu entre le DRB Tadjenanet et le CS Constantine. Auteur d’un bon match nul à Médéa face à l’OM, le DRBT entend profiter de l’avantage du terrain pour viser la victoire contre le CSC. Cependant, la tâche des protégés de Kamel Mouassa, dont ce sera le premier match à la tête de l’équipe, ne sera pas de tout repos face à un adversaire qui a démontré de belles choses lors de son premier match remporté haut la main face au NAHD (3-1).

MCA-ESS, comme on se retrouve

Pour ce qui est de la 3e partie de cette 2e manche, elle aura lieu samedi et aura comme tête d’affiche le big match MC Alger – ES Sétif, domicilié également à Omar Hamadi. Seule formation à avoir réussi à s’imposer à l’extérieur, lors de la 1ère journée, le mouloudia est bien décidé à rester sur sa lancée en accueillant le champion d’Algérie en titre. Le doyen sera également animé par un fort esprit de revanche face à celui qui l’a éliminé en demi-finale de la dernière édition de la Coupe d’Algérie, sur cette même pelouse.

Néanmoins, et à l’image du derby USMH-CRB, cette affiche au sommet se déroulera sans la présence des galeries des deux protagonistes. Ce huis clos fait bien évidemment les affaires des Sétifiens qui tenteront de profiter de cette aubaine pour damer le pion aux Vert et Rouge.

Dans les autres rencontres, la JS Saoura essayera de confirmer son bon résultat ramené de Tizi-Ouzou face à l’US Biskra. L’USM Bel Abbes verra la visite de l’Olympique Médéa, deux équipes en quête de rachat, alors que le dernier match aura pour animateur l’USM Blida et la JS Kabylie. Une rencontre programmée à 17h00 au stade des Frères Brakni de Blida.

Programme des rencontres :

Jeudi :

17h00 : NA Hussein-Dey - USM Alger

17h45 : Paradou AC - MC Oran

Vendredi :

17h00 : DRB Tadjenanet - CS Constantine

18h00 : USM El Harrach - CR Belouizdad (Huis clos)

Samedi :

17h00 : USM Bel Abbès - Olympique Médéa

17h00 : USM Blida - JS Kabylie

17h45 : MC Alger - ES Sétif (Huis clos)

20h45 : JS Saoura - US Biskra