Destruction de 8 casemates à Boumerdès

Un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP) a détruit mercredi, lors d'une opération de fouille et de ratissage, 8 casemates à Boumerdès, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 6 septembre 2017, huit (08) casemates à Boumerdès/1 RM", précise le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Adrar/3 RM, deux (02) contrebandiers et saisi deux (02) camions chargés de (55) quintaux de tabac, indique la même source.

D’autre part, des éléments des Gardes-côtes et de la Gendarmerie Nationale ont mis en échec, respectivement à Annaba/5 RM et Oran/2 RM, des tentatives d’émigration clandestine de (18) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés par des éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie Nationale à Béchar, Adrar, Oran, Tlemcen et Naâma, conclut la même source.