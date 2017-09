Ligue 1 - 2e journée (1ère partie) : le PAC gagne, le NAHD et l’USMA se neutralisent

Le Paradou AC a enregistré ce jeudi son premier succès de la saison en s’imposant face au MC Oran (1-0) en ouverture de la 2e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis. Dans l’autre partie, le derby algérois disputé entre le NA Hussein Dey et l’USM Alger s’est soldé sur un match nul (1-1).

Champion de la Ligue 2 la saison dernière, le Paradou AC vient de lancer sa saison en s’imposant face au mouloudia d’Oran. Après avoir raté son retour en L1, suite à la défaite concédée face à l’USMA, le PAC s’est rattrapé cette fois-ci devant ses supporters en glanant ses trois premiers points.

Auteurs d’un bon début de match, les Pacistes ont été récompensés à la 13e minute suite à l’ouverture du score de Bouabta. Bien positionné au milieu de la surface de réparation, le défenseur du PAC a été à la réception d’un corner bien tiré pour ensuite reprendre de volet et tremper la vigilance du gardien Natèche.

Les Hamraoua auraient pu revenir dans la partie à la 33e minute, mais Bentiba a raté un penalty bien dégagé par le portier Moussaoui. Le keeper des Jaune et Bleu s’est une nouvelle fois mis en évidence à la 63e pour sauver sa cage, Bouabta a loupé le but du KO à la 74e minute en voyant son ballon, smashé de la tête, raser le poteau gauche des bois adverses.

A la faveur de ce premier succès, le PAC remonte à la 7e place (3 pts) alors que le MCO connait son premier coup d’arrêt et recule à la 3e position (3 pts).

Un derby sans vainqueur

Dans l’autre match disputé un peu plus tôt au stade du 20 Aout 1955 (Alger), le derby algérois NA Hussein Dey - USM Alger n’a pas connu de vainqueur (1-1). Alors que la première mi-temps est bonne à mettre aux oubliettes, ce classique s’est animé dès le retour des vestiaires grâce au but inscrit sur penalty par Gasmi (50’) en face des Sang et Or.

Voulant à tout prix revenir dans le match, les Usmistes se sont rués vers l’attaque et ont fini par niveler la marque par l’entremise de Meziane (74’). Dans le temps additionnel, le gardien des Rouge et Noir, Zemmamouche, s’est illustré en sauvant sa cage par deux fois en avortant les tentatives de Ardji et Gasmi.

Fort de ce point précieux ramené de l’extérieur, l’USMA s’installe provisoirement aux commandes avec 4 points, alors que le NAHD occupe la 12e place (1 pts).

La suite ce vendredi

La deuxième partie de cette seconde manche de la saison aura lieu ce vendredi avec derbies au programme. Le premier aura lieu à l’Est et se jouera à 17h00 entre le DRB Tadjenanet et le CS Constantine, tandis que le deuxième aura lieu au centre entre l’USM El Harrach et le CR Belouizdad. Domicilié à 18h00 au stade Omar Hamadi, cette confrontation entre voisins aura lieu malheureusement sans la présence du public.

Cette journée connaîtra son terme samedi avec les quatre dernières rencontres et comme tête d’affiche le big match MC Alger - ES Sétif.

Résultats du jour :

NA Hussein-Dey - USM Alger 1-1

Paradou AC - MC Oran 1-0

Reste à jouer :

Vendredi :

17h00 : DRB Tadjenanet - CS Constantine

18h00 : USM El Harrach - CR Belouizdad (Huis clos)

Samedi :

17h00 : USM Bel Abbès - Olympique Médéa

17h00 : USM Blida - JS Kabylie

17h45 : MC Alger - ES Sétif (Huis clos)

20h45 : JS Saoura - US Biskra

Classement : Pts J

1). USM Alger 4 2

2). CS Constantine 3 1

--). CR Belouizdad 3 1

--). MC Alger 3 1

--). ES Sétif 3 1

--). MC Oran 3 2

--) Paradou AC 3 2

8). DRB Tadjenanet 1 1

--). Olympique Médéa 1 1

--). JS Saoura 1 1

--). JS Kabylie 1 1

--). NA Hussein Dey 1 2

13). USM Bel-Abbès 0 1

--). US Biskra 0 1

--). USM El Harrach 0 1

--). USM Blida 0 1