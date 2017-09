Hadj 2017 : arrivée du premier groupe de hadjis du Sud-est du pays à Ouargla

Le premier groupe de hadjis (saison 2017) issus des wilayas du Sud- Est du pays, est arrivé ce vendredi matin à l’aéroport de Ain El-Beida (Ouargla), de retour des Lieux Saints de l’Islam (Arabie Saoudite), a-t-on constaté.

Composé de 291 pèlerins, en provenance de Djeddah, ce premier contingent a été accueilli par les autorités de la wilaya, ainsi que leurs proches.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer une bonne prise en charge aux hadjis, notamment en matière de facilitation de procédures d’usage de police des frontières et des douanes.

D’autres institutions (Protection civile et Croissant rouge Algérien) sont également mobilisées pour cette opération.

Des hadjis ont exprimé à cette occasion leurs «satisfactions» quant aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour assurer une meilleure prise en charge pendant leur séjour aux lieux Saints de l’islam, rapporte l’APS.

Dix (10) vols sont programmés, durant la période allant du 8 au 21 septembre courant, (Air Algérie, et Saudi Arabian Airlines) depuis l’aéroport de Djeddah en Arabie Saoudite vers celui d’Ouargla pour transporter plus de 2.900 pèlerins, issus de cinq wilayas du Sud-Est du pays (Ouargla , Ghardaïa, Illizi, El Oued et Tamanrasset,) selon les responsables de la direction régionale d’Air Algérie.

Deux agences de voyage privées de la wilaya d’El Oued ont été agréées, cette saison, pour la prise en charge des pèlerins.