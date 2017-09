Les grands axes du plan du gouvernement qu'Ahmed Ouyahia présentera au Parlement prochainement

Conjoncture actuelle oblige, le plan d’action du gouvernement, qui sera présenté devant les deux chambres du Parlement, semble très similaire du précédent.

Dans la lecture du document obtenu par la Radio, les grands axes sont détaillés dans cette analyse.

Préservation de la sécurité, la stabilité et l’unité du pays, la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et la modernisation de la gouvernance, la diversification des exportations et la poursuite d’une politique étrangère fidèle aux constantes diplomatiques du pays sont entre autres les principes fondamentaux dudit plan, à côté du gestion rigoureuse des finances publiques.

Plus de détails dans l’analyse de Amina Hadjiat pour la Radio chaine 3.