ITF Pro - Tournoi Hammamet : Inès Ibbou passe en finale du double

Ines Ibbou et Isabella Tcherkes sont en finale du tournoi ITF Pro "Open" de la ville de Hammamet (Tunisie). La tenniswoman algérienne et sa coéquipière italienne ont réussi ce vendredi à passer le cap des demi-finales après avoir battu, en deux sets à un, la paire croato-bulgare composée de Mariana Drazic et Isabella Shinikova.

Après un début de match plutôt laborieux, où la joueuse algérienne et sa camarade ont perdu le premier set sur le score de 6 jeux à 2, la suite de la partie a été en leur faveur des vainqueurs du jour.

En effet, Ibbou et Tcherkes ont réussi à recoller au score dans un premier temps, en égalisant à un set partout (6-4), avant de confirmer leur retour en grâce lors du tiebreak remporté facilement sur le score de 10 à 2.

En finale, prévue ce samedi, le tendem algéro-italien rencontrera Victoria Bosio (ARG) et Maria Gonzalez Herazo (COL). La paire sud-américaine s’est hissée en finale en dominant l’Italienne Verena Hofer et la Serbe Tijana Spasojevic (7-5, 2-6, 10-8).