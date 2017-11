Ligue 1 (10e J. - matches décalés) : L'ES Sétif et le CR Belouizdad contraints au partage des points

L'ES Sétif et le CR Belouizdad ont été contraints au partage des points, à domicile, lors des matches qui les ont opposés, cet après-midi, respectivement face à la JS Kabylie et au MC Oran, au titre des matches décalés de la 10ème journée de Ligue 1 de football.

Ce n'était pas faute d'avoir essayé, car ces quatre clubs ont fait honneur à leur standing, en faisant bonne figure, mais sans parvenir à concrétiser les nombreuses occasions qu'ils ont réussi à se procurer.

Une situation qui engendre un certain statu quo au classement général, puisque l'ESS reste troisième, avec 16 points, suivie du CRB (4e/15 pts), du MCO (6e/14 pts), et de la JSK (8e/13 pts).

Le principal bénéficiaire de cette 10e journée est donc le CS Constantine, qui reste seul leader, après sa large victoire contre le dauphin, la JS Saoura, sur le score de 4-2, au moment où l'USM El Harrach et le NA Hussein Dey s'étaient neutralisés sur le score de zéro partout, dans un chaud derby algérois.

Vendredi, en ouverture de cette 10e journée, le MC Alger s'était hissé à la 4e place du classement général, après avoir dominé le Paradou AC (2-1) dans un autre palpitant derby algérois, disputé au stade Omar Hamadi (Bologhine), alors que le nouveau promu, l'US Biskra, a remporté sa première victoire à domicile de la saison, en surclassant la lanterne rouge, l'USM Blida (2-0).

Les matchs : Olympique Médéa - USM Alger et USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet ont connu un scénario quasi identique, puisqu'ils ont connu l'un comme l'autre l'ouverture du score par le club local, avant de se solder finalement par un nul (1-1).

Les matchs CRB-MCO et ESS-JSK avaient été décalés par rapport aux autres matchs en raison de la Supercoupe d'Algérie, disputée mercredi dernier à Constantine, et remportée par l'Entente de Sétif au tirs au but (4-2), aux dépens du Chabab de Belouizdad (temps réglementaire 0-0).

Résultats complets et classement du championnat, à l'issue de la 10e journée, clôturée mardi :

Mardi, 7 novembre :

CR Belouizdad - MC Oran 0-0

ES Sétif - JS Kabylie 0-0

Vendredi, 3 novembre :

US Biskra - USM Blida 2-0

Olympique Médéa - USM Alger 1-1

USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet 1-1

MC Alger - Paradou AC 2-1

Samedi, 4 novembre :

USM El Harrach - NA Husseïn Dey 0-0

CS Constantine - JS Saoura 4-2

Classement : Pts J

1). CS Constantine 21 10

2). JS Saoura 17 10

3). ES Sétif 16 9

4). MC Alger 15 9

--). CR Belouizdad 15 10

6). Paradou AC 14 10

--). MC Oran 14 10

8). USM Bel-Abbès 13 10

--). JS Kabylie 13 10

10). USM Alger 12 7

--). Olympique Médéa 12 10

12). DRB Tadjenanet 10 10

--). NA Husseïn-Dey 10 10

14). US Biskra 9 9

15). USM El Harrach 8 10

16). USM Blida 2 10.

APS