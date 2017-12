Coupe d'Algérie de voile (Laser standard - RSX) : 30 véliplanchistes attendus vendredi à Alger-plage

Trente (30) véliplanchistes représentants 19 clubs prendront part aux épreuves de la coupe d'Algérie de voile spécialités, laser standard et RSX, prévues vendredi et samedi à l'Ecole nationale des sports aquatiques et subaquatiques d'Alger-plage.

En laser standard (messieurs), 18 concurrents issus des clubs d'Alger, Tipasa, Mostaganem et Oran, seront en course pour décrocher le trophée.

En RSX, 10 athlètes représentants 7 clubs en découdront pour le titre.

Selon le programme de la compétition, les épreuves débuteront vendredi à partir de 11h00, si les conditions météo le permettent.

Pour les autres spécialités : laser 4.7 (dames), laser radial (dames), RSX (dames), bic techno, et optimiste (individuel - par équipe), les épreuves se dérouleront chaque week-end à Alger-plage, ont indiqué les organisateurs.

Liste des clubs participants :

RSX : ARB Amel Marsa, Sahel nautique Alger, JS Marsa, CN Ain Taya, Sindibad Oran, EV Mostaganem, Forces navales.

Laser standard : Sahel nautique Alger, ARB Amel Marsa, CN Alger-plage, Rasing Casbah, CN Marsa, Sindibad Oran, CN Tipasa, CN Alger-plage, CN Hammamet, EV Mostaganem, JS Marsa. APS