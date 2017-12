Signature de la Charte sur le Partenariat sociétaire : Toutes les commandes publiques réservées aux entreprises locales sauf en cas d'exception

Le Gouvernement, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le Patronat ont signé, samedi à Alger, la Charte sur le Partenariat sociétaire.

Les signataires de cette Charte sont le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour le gouvernement, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, ainsi que les présidents des organisations patronales signataires du Pacte national économique et social de croissance.

Il sÆagit de l'Union Nationale des Entrepreneurs publics (UNEP), du Forum des Chefs d'Entreprises (FCE), de la Confédération Nationale du patronat Algérien (CNPA), de la Confédération des Industriels et des Producteurs Algériens (CIPA), de la Confédération algérienne du patronat (CAP), de IÆUnion nationale des investisseurs (UNI) et de l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA).

Pour rappel, après la mise en place de la Tripartite en 1991, le gouvernement, l'UGTA et le Patronat avaient signé en février 2014 le Pacte national économique et social de croissance avec comme objectifs l'accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l'amélioration du climat des affaires, la protection sociale et l'amélioration du pouvoir d'achat.

Toutes les commandes publiques réservées aux entreprises locales sauf en cas d'exception

Le Gouvernement a émis des instructions réservant toutes les commandes publiques aux entreprises locales sauf en cas d'exception, a indiqué samedi à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de la réunion de la Tripartite sur la Charte pour le Partenariat sociétaire.

En exécution de cette instruction, a-t-il affirmé, le groupe Sonatrach a confié récemment des marchés pour plus de 400 millions de dollars à des entreprises algériennes alors que ces contrats étaient destinés à l'appel d'offres international.

Le Premier ministre a également annoncé que le processus de réalisation de 50 zones industrielles a été engagé à travers tout le pays sous la responsabilité des walis.

Plusieurs de ces zones industrielles seront livrées à la fin de l'année 2018, permettant d'offrir davantage de foncier industriel pour l'investissement, a-t-il avancé.

"Ce sont quelques exemples d'un processus que le Gouvernement compte poursuivre pour soutenir la dynamique de développement et de diversification économique et pour maintenir aussi l'effort de préservation et de création de l'emploi", a ajouté M. Ouyahia.

Pour rappel, le Premier ministre avait adressé, en septembre dernier, aux ministres, aux walis ainsi qu’aux dirigeants des groupes industriels leur demandant de veiller, dans le cadre des commandes publiques, à la mise en œuvre de l’article 83 du Code des marchés publics (promulgué en septembre 2015), qui accorde à la production d’origine algérienne, une préférence pouvant aller jusqu’à 25% sur les offres soumises.

Cette instruction du Premier Ministre s’inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics d’encourager le développement des entreprises locales, publiques, privées ou mixtes.

Elle conforte, également, les efforts du gouvernement pour réduire la facture des importations de biens et services.