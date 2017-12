Bouras et Ziani remportent la Coupe d'Algérie de voile

Les véliplanchistes Hamza Bouras (Amel Marsa) et Wassim Ziani (Sahel nautique El Biar) ont remporté la Coupe d'Algérie de voile respectivement dans les spécialités "RSX" et "Laser standard" durant les compétitions qui ont été clôturées samedi à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (ENSNS) à Alger Plage.

Dans la spécialité planche à voile "RSX", la deuxième place a été remportée par le jeune véliplanchiste Ramzi Boudjaatit du club Sahel nautique El Biar et la troisième place a été décrochée par Kheir Eddine Bousaha (Club d'Alger plage).

Concernant la spécialité "Laser standard", la deuxième place est revenue à Mahdi Rafik du club Hammamet (Alger), tandis que Abdelhak Bousouar du club Marsa s'est contenté de la troisième place.

L'athlète international et champion d'Afrique dans la spécialité "RSX", Hamza Bouras, a déclaré que cette coupe est la 7e qu'il remporte durant son parcours".

Pour sa part, le véliplanchiste Wassim Ziani (Laser standard) a précisé que "les conditions étaient difficiles durant la première journée par rapport à la deuxième, mais cela ne m'a pas empêché d'occuper la première place et réaliser mes objectifs".

La compétition de la Coupe d'Algérie de voile, qui s'est déroulée les vendredi et samedi, a connu la participation de 30 véliplanchistes représentant 19 clubs.

Les compétitions de la coupe d'Algérie se poursuivent dans les autres spécialités à la fin de chaque semaine et ce par l'organisation de plusieurs épreuves dans les spécialités de Laser 4.7 et Laser Radial (filles), lesquelles seront suivies de Bic-Techno et RSX pour les garçons.

Les épreuves seront clôturées par la coupe d'Algérie de la série Optimiste en individuel et par équipes au niveau de l'ENSNS d'Alger-Plage.