La pièce "Salalem El Dhalam" à l'ouverture du 12e Festival national du théâtre professionnel

La pièce "Salalem El Dhalam" (l'Echelle des ténèbres) du théâtre régional de Constantine a ouvert, samedi soir à Alger, le bal de la 12eme édition du Festival national du théâtre professionnel.

S’exprimant lors de l’ouverture de cet événement qu’abrite le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA), le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a appelé "à privilégier les textes littéraires algériens à travers des adaptations" soulignant que "le théâtre algérien doit s'inspirer de textes algériens reflétant la réalité".

Outre le TNA, en lice avec la pièce, "Omerta", 14 Théâtres régionaux et une coopérative (de Sidi Bel Abbès) prennent part à cette 12e édition qui compte onze pièces sur l'ensemble des spectacles en compétition .

"Ajebbani", adaptation de la pièce, "Le Foehn" de Mouloud Mammeri, de Tizi Ouzou, "El Aâtab"(la panne)" de Batna, "El Ichaâ" (la rumeur) d'Oum El Bouaghi, "Aâwdet el Harraga" (le retour des immigrants clandestins), de Béjaia, "Aâttacha" de Djelfa et "Ma bkat hadra" (plus rien à dire) de Skikda, figurent également parmi les pièces de théâtre en compétition de l'édition 2017.

Huit Prix seront attribués par un jury de cinq membres, sanctionnant les meilleurs, spectacle, mise en scène, texte, scénographie, et rôles masculin et féminin.

Parallèlement aux représentations, des conférences, un hommage au comédien et metteur en scène Abdelhalim Raïs et autres ateliers de formation sur la critique théâtrale, le métier de comédien et l'expression corporelle, figurent au programme du festival.

Inauguré samedi soir, le 12e Fntp se poursuit jusqu’au 31 décembreprochain au Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (Tna) à Alger.