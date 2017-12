Le Radio algérienne, à travers sa chaine Une d’expression arabophone, consacre ce lundi, une journée ouverte, fil rouge, au secteur du Tourisme et de l’Artisanat à travers un programme riche en émissions et en actualités ouvert simultanément sur les radios locales.

Le but est celui de promouvoir un secteur, pourtant très porteur, et qui peine cependant à opérer son décollage. La contribution de la Radio dans cette est d'encourager les familles algériennes a découvrir leur pays et connaitre le produit touristique local, notamment en cette période des vacances d’hivers.

Ainsi, l’émission hebdomadaire, Le Forum de la Radio reçoit ce matin, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassen Mermouri, dans un direct ouvert à la presse nationale.

De même l’émission quotidienne phare du matin, L’invité de la Une, reçoit M. Abdelhamid Terghini, directeur de la conservation du foncier touristique au ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Plusieurs reportages sont également diffusés tout au long de la journée dans différentes régions du pays aux potentialités inestimables.

Aussi, d’autres espaces de débats sont consacrés sur les ondes de la radio en vue de lever le voile sur toutes les véritables difficultés rencontrées sur le terrain et qui pèsent de tout leur poids sur le secteur, et dont souffrent notamment les investisseurs.