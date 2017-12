Inauguration d’une exposition à Oran à l’occasion du 60e anniversaire de la coopération militaire algéro-russe dans le domaine de l’aviation

Le Centre d’Information territorial de la 2ème Région militaire à Oran abrite de lundi à vendredi (29 décembre) une exposition de photos historiques illustrant les importantes étapes des relations algéro-russes, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la coopération militaire entre les deux pays dans le domaine de l'aviation.

A l’ouverture de cette exposition, en présence du général Alexander Barzan, chef de mission de Russie en Algérie, le général Douaïssia Abdelkrim, commandant air de la 2ème RM, a indiqué que les relations algéro-russes ont gagné en qualité à la faveur de l’accord de partenariat stratégique signé entre les deux pays en avril 2001, soulignant que cette manifestation est une occasion d’évaluer la dynamique de coopération entre les deux pays.

Le général Douaïssia a ajouté que cette coopération constitue une base pour des relations exceptionnelles entre l’Algérie et la Russie.

Pour sa part, le général Barzan a salué le partenariat stratégique entre les deux pays, rappelant la visite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en Russie en 2001, "qui avait contribué au renforcement de ces liens solides".

Le général Barzan a évoqué également l’histoire des relations algéro-russes datant de la Guerre de libération nationale, mettant en exergue l’attachement de la Russie à assurer une formation de qualité aux cadres militaires algériens, notamment dans le domaine de l’aviation militaire.

Cette exposition tend à mettre en exergue la dimension particulière qu’accorde le haut commandement de l’ANP à la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’aviation militaire, à la consolidation du partenariat et des liens entre l’Algérie et la Russie et à la promotion de la coopération à la hauteur des relations d’amitié liant les deux pays, a-t-on indiqué dans un communiqué du commandement des Forces aériennes algériennes, en coordination avec la direction de la communication, de l’information et de l’orientation à l’état-major de l’Armée populaire nationale.

Cette exposition a également pour objectif, selon le document, de permettre au grand public de prendre connaissance des principales étapes ayant marqué les relations algéro-russes depuis la guerre de libération nationale, notamment dans le domaine de l’aviation militaire.

Dans une déclaration à la presse, le chef de service communication du commandement des Forces aériennes, le colonel Fekan Kamel a indiqué que cette exposition, qui témoigne du haut niveau des relations entre les deux pays, constitue une opportunité pour faire connaître au grand public l'importance de cette coopération, notamment le domaine de l'aviation militaire entre l'Algérie et la Russie.

La cérémonie d'ouverture de cette exposition a été marquée par la projection d’un film documentaire retraçant les efforts du haut commandement de l’ANP pour la modernisation des Forces aériennes.

Cette manifestation a été inaugurée le 30 novembre dernier à Alger au niveau du Musée central de l'ANP, avant de se produire du 14 au 18 décembre 2017 au niveau du Centre d'information territorial de Blida. APS