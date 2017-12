CASNOS: des mesures de facilitation pour les taxieurs et transporteurs privés

Le Directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS), Achek Youcef Chaouki a fait état, lundi à Alger, de nouvelles mesures à même de faciliter aux taxieurs et transporteurs privés le règlement de leurs cotisations.

Dans le but de faciliter aux chauffeurs de taxi et transporteurs privés le règlement de leurs cotisations au niveau de la CASNOS des mesures ont été prises leur permettant de s'acquitter d'une première tranche avant le 30 juin et régler la deuxième par tranches jusqu'à décembre 2018, a précisé M. Achek, en marge des journées ouvertes sur la sécurité sociale des non salariés, à la gare routière de Caroubier, Alger.

"Sur un total de 97.000 chauffeurs de taxi au niveau national, seule la moitié s'acquittent de leurs cotisations à la CASNOS", a-indiqué M. Achek ajoutant que les facilitations offertes par la Caisse, notamment les dernières années, ont fait augmenter le nombre d'affiliés.

Rappelant que le paiement des cotisations sociales est obligatoire, il a indiqué que de nouvelles facilitations seront annoncées courant 2018 aux profit des non-salariés.

Le nombres d'affiliés de la CASNOS est passé de 450.000 en 2014 à 900.000 en 2016, a-t-il fait savoir, mettant en avant l'importance de vulgariser la culture de l'assurance chez les Algériens.

"Il est inconcevable qu'un chauffeur de taxi assure son véhicule et ne pas régler à la CASNOS ses cotisations alors qu'elles lui sont bénéfiques en matière de couverture sanitaire et de retraite", a-t-il déclaré.

A cette occasion un centre de CASNOS a été inauguré au niveau de la Gare routière Caroubiers afin de la rapprocher des transporteurs privés.

Concernant le non-règlement des cotisations, M. Achek a fait état de 300.000 mises en demeure en 2017, soulignant que les centres CASNOS sont ouverts jusqu'à la fin du mois en cours pour permettre aux concernés de s'acquitter de leurs cotisations.