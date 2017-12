Bilan des différentes opérations militaires menées courant l'année 2017

Les différentes opérations de lutte antiterroriste menées par les forces de l’ANP (Armée nationale populaire) courant cette année 2017, se sont soldées par l’élimination et la neutralisation de 90 terroristes, alors que 29 autres se sont rendus aux autorités militaires. Aussi, il a été procédé à l’arrestation de 40 terroristes dont 5 femmes, et 203 autres éléments de soutien aux terroristes, selon un bilan annuel établi lors de l’émission Essalil produite par le ministère de la Défense nationale et diffusée hier, mardi, sur les ondes de la Radio chaine Une.

Par ailleurs, les unités des forces militaires postées aux frontières ont procédé à l’arrestation 1700 contrebandiers et 9 trafiquants d’armes et plus de 500 autres trafiquants de drogues.

Le nombre de munitions d’armes récupérées a atteint les 258 fusils de type kalachnikov, 62 fusils mitrailleurs, 5 hown, 16 lance-rockets, 247 fusils de chasse ainsi que la découverte et la destruction de 160 mines antipersonnel et artisanales, et 179 000 balles de différents calibres ainsi que la récupération d’importantes quantités de produits explosifs.

Les forces de l’Armée nationale ont également procédé l’arrestation de quelque 13 000 migrants clandestins, la saisie de 47 tonnes de drogues, 5 kilogrammes de cocaïne, 1279 millions de litres de carburants, 1400 tonnes de produits alimentaires.

Retrouver tous les détails dans l'émission Essalil du mardi 26 décembre 2017, sur la Radio chaine Une.