Passage au nouvel An 2018 : la Sureté nationale dévoile son dispositif spécial pour assurer le bon déroulement des festivités

La Direction générale de la sureté nationale (DGSN) a dévoilé, mercredi à Alger, son dispositif spécial pour assurer le bon déroulement des fêtes de fin d’année et sécuriser les différentes manifestations et célébrations du passage au nouvel an 2018.

Pour assurer la quiétude des Algériens et des étrangers qui ont choisi l’Algérie pour participer aux fêtes de fin d’année, la sureté nationale a annoncé, lors d'une conférence de presse, la mobilisation de 60.000 policiers sur l’ensemble du territoire national et 12.000 policiers aux frontières.

« La sureté nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes à cette occasion et pour parer à toute action susceptible d’entacher le bon déroulement des fêtes de fin d’année », assure le Commissaire Divisionnaire Madjid Saadi, sous directeur de la police urbaine à la DGSN, au micro de Noureddine Himed de la radio Chaine 3.

Outre la sécurisation des hôtels, des grands centres commerciaux et des gares routières et ferroviaires, 12.000 agents de la police des frontières (PAF) sont mobilisés pour « garantir une meilleure prestation de services et faciliter le passage aux usagers des frontières », explique le Commissaire Divisionnaire Si Salem, sous directeur de la police des frontières à la DGSN. « On va essayer de réduire au maximum le temps des formalités », soulignera-t-il.

Chaque année, la sureté nationale met en place un dispositif sécuritaire spécial dédié à la sécurisation des fêtes de fin d’année.