L’oasis rouge attire du beau monde en cette fin d’année

Décorées aux couleurs nationales les façades et vitrines des magasins sont toute en lumières pour attirer les curieux, les visiteurs et les nombreux touristes Algériens et étrangers, qui ont choisi ce joyau de la wilaya d’Adrar pour y célébrer les fêtes de fin d’années et accueillir le nouvel an 2018.

Entre mythe et réalité Timimoun règne telle une reine depuis des millénaires sur le Gourara, entre Ksours et palmerais, le visiteur n’hésitera plus à se laisser aller dans le flamboyant Oasis rouge blotti au cœur de l’un des plus beaux désert du monde. « Marhaba, bienvenue en Algérie » vous dit Mohamed Safi d’Adrar.