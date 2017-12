Sécurisation des frontières : Bédoui plaide pour «davantage de coordination» entre les institutions sécuritaires et les pays voisins

Dans un long entretien accordé mercredi à Radio Algérie International, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé que la sécurisation des frontières algériennes nécessitait «davantage de coordination» entre les différentes institutions sécuritaires et les pays voisins.

«En cette conjoncture sensible, l'Algérie est confrontée à de risques sécuritaires en rapport avec le terrorisme transfrontalier, qui n'a ni nationalité, ni religion», a déclaré M. Bedoui sur les ondes de la Radio Algérie internationale, précisant que «les efforts de l'Algérie pour la défense et la protection de ses frontières requiert davantage de coordination entre les différentes institutions sécuritaires et les pays voisins».

Le ministre a tenu, dans ce sens, a rendre hommage aux «éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité pour leurs efforts déployés pour la sécurisation des frontières à la lumières des activités des organisations terroristes dans les pays du Sahel et pays voisins visant à déstabiliser les sociétés et les Etats».

«L'Algérie œuvre à élargir cette coordination à travers les commissions mixtes avec les pays voisins dans le but de développer la bande frontalière et évaluer les programmes de développement décidés, outre les sous-commissions en charge de la coordination sécuritaire et les rencontres périodiques entre responsables des villes frontalières», a soutenu M. Bédoui.

Concernant l'élection pour deux ans de l'Algérie à la tête du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le ministre a indiqué que «l'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste est un exemple à suivre pour plusieurs pays», ajoutant que «les valeurs de la réconciliation nationale ont été un grand acquis durant la période difficile qu'a vécue l'Etat algérien».

Plus de 12 millions de passeports et 7 millions de cartes d'identité biométriques délivrés depuis le lancement de l'opération

«Plus de 12 millions de passeports et 7 millions de cartes d'identité biométriques ont été remis depuis le lancement de l'opération», a précisé M. Bedoui à la Radio Algérie internationale, affirmant que l'opération «n'a pas atteint encore la cadence souhaitée».

Le ministre a appelé les citoyens à demander la carte d'identité biométrique auprès des Assemblées populaire nationales (APC) eu égard à son importance majeure dans les futures opérations électroniques à travers les différentes prestations», expliquant qu'elle contient «des applications qui seront prochainement exploitables (…) Cette carte est l'axe de toute opération de modernisation engagée d'autant qu'elle comprend un numéro national pour chaque citoyen qui lui permettra d'effectuer ses opérations au niveau des autres secteurs» a assuré le ministre.

Annonçant, à ce propos, l'entrée en service du permis de conduire biométrique et du document électronique d'immatriculation des véhicules à partir de 2018, M. Bedoui a indiqué que l'«année 2017 a constitué une nouvelle étape dans la numérisation de l'administration locale ainsi que l'achèvement des expériences relatives à ces deux projets».

«La modernisation, la numérisation et l'humanisation de l'administration étaient au cœur des réformes initiées par le Président de la République» a dit le ministre de l'Intérieur, soulignant que ce projet a atteint «une étape avancée»

Le ministre a exprimé, par ailleurs, son souhait de «passer à la vitesse supérieure en 2018 en concrétisant le projet de la e-commune dont la réalisation a été entamée, en phase pilote, au niveau des APC d'Alger avant d'être généralisé en 2018».

Abordant la communauté algérienne à l'étranger, M. Bedoui, a affirmé que ses services «déploient de grands efforts pour prendre en charge cette communauté qui fait partie intégrante de la communauté nationale», affirmant que la «mise à disposition des portails électroniques liant les données à travers les deux centres de Laghouat et d'El Hamiz a permis aux citoyens de la communauté de retirer confortablement leurs documents. «Les préoccupations soulevées par la communauté lors des réunions ont été prises en charge», a-t-il rassuré.

Par ailleurs, M. Bedoui a affirmé que les projets de lois relatifs aux collectivités territoriales, à la démocratie participative, aux partis politiques et aux associations étaient «des ateliers ouverts qui seront présentés au Gouvernement puis au Conseil des ministres avant d'être soumis au Parlement pour adoption» ajoutant que ces lois seront «conformes aux nouvelles valeurs constitutionnelles».