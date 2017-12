L'Algérie condamne «avec force» l'attaque terroriste de Saint-Petersbourg, en Russie

L'Algérie a condamné «avec force», jeudi par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'attaque terroriste qui a ciblé mercredi un supermarché à Saint-Petersbourg, en Russie, et a exprimé son «entière solidarité» avec ce pays, en réitérant sa «ferme condamnation» du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

«Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, hier, 27 décembre 2017, un supermarché de Saint-Pétersbourg, en Russie. Tout en exprimant notre entière compassion avec les blessés, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement, nous nous réjouissons que ce lâche attentat n’ait pas causé de morts parmi les paisibles citoyens ces jours de fêtes et de communion», a indiqué M. Abdelaziz Benali Cherif, cité par l'APS.

M. Benali Cherif a affirmé que «l’Algérie, qui a subi les affres du terrorisme assure le Gouvernement et le peuple russes amis de son entière solidarité et réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations».