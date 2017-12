Accidents de la circulation : 17 morts et 33 blessés en 24 heures

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, indique jeudi un bilan établi par la Protection civile.

La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec 10 personnes décédées et 27 autres blessées, suite à une collision entre un bus de transportant de voyageurs et un camion de type semi-remorque, survenue dans la commune d'Ain Chouhada.