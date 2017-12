Près de 7 quintaux de kif traité saisis à Béchar

Une importante quantité de kif traité s'élevant à 6,73 quintaux a été saisie vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Beni Ouenif, dans la wilaya de Béchar, tandis que deux narcotrafiquants, en possession de trois kilogrammes de kif traité, ont été arrêtés par les éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 29 décembre 2017 à Beni Ouenif, wilaya de Béchar (3ème Région militaire), une importante quantité de kif traité s'élevant à 6,73 quintaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen (2ème Région militaire), deux (2) narcotrafiquants et saisi trois (3) kilogrammes de kif traité", précise le communiqué.

Dans le même cadre, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), douze (12) contrebandiers et saisi six (6) camions, deux (2) véhicules tout-terrain, 11,05 tonnes de denrées alimentaires et divers objets, tandis que 6.636 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra (4ème Région militaire)".

D'autre part, les unités des Gardes-frontières "ont déjoué, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5ème Région militaire), des tentatives de contrebande de plus de 13.262 litres de carburants, alors que douze (12) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar et Bordj Badji Mokhtar", ajoute le communiqué. APS