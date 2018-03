ANP: un terroriste abattu et 2 autres arrêtés en février

Un terroriste a été abattu, deux autres arrêtés et une importante quantité d'armes et de munitions a été récupérée par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) au courant du mois de février, selon un bilan des opérations de l'Armée, rendu public mercredi.

Ces opérations se sont soldées également par la destruction de 50 casemates pour terroristes, note la même source, ajoutant que deux mitrailleuses lourdes de type 14,5 mm, une mitrailleuse de type RPK, 1 roquette RPG-7, 6 lance-roquettes, 12 kalachnikov, un pistolet mitrailleur de type FM, 24 armes à feu, un pistolet mitrailleur, un fusil à lunette, deux fusils-sniper, 4 fusils de chasse,122 obus et 4.669 cartouches de différents calibres ont été récupérés.

Les éléments de l'ANP ont arrêté également 74 trafiquants de drogue et saisi 16,53 quintaux de kif traité et 165.558 unités de psychotropes, alors que 197 contrebandiers et 13 orpailleurs ont été arrêtés.

Durant la même période, une tentative de contrebande de 117.558 litres de carburant a été mise en échec, et 98 groupes électrogènes, 22 détecteurs de métaux et 4 bandes à munitions ont été récupérés.

Les éléments de l'ANP ont récupéré également 34 charges propulsives, 25 chargeurs, 61 grenades et 32 mines.

En outre, un atelier de fabrication d'explosifs, 200 capsules dédiées aux explosifs et 29 appareils de communication piégés ont été découverts et détruits.

Durant la même période, 106.278 unités de boissons, 139 quintaux de tabac, 145.344 unités de tabac et 89.099 paquets de cigarettes, 114,29 tonnes de denrées alimentaires et 10.960 litres d'huile de table, 91 marteaux piqueurs et 76 véhicules de différents types ont été saisis.

Par ailleurs, les éléments de l'ANP ont arrêté 601 immigrants clandestins de différentes nationalités et mis en échec une tentative d'immigration illégale de 61 autres.