Vignette automobile: début de l’opération de vente

Les propriétaires de véhicules pourront acheter, dès aujourd’hui (jeudi 1er mars) , la vignette automobile pour l’année 2018. La Direction générale des impôts (DGI) a indiqué que l’opération d’acquittement « obligatoire » de cette vignette se poursuivra jusqu’au lundi 31 mars prochain.

La vente des vignettes, dont les tarifs restent inchangés, s`effectuera de 8h à 16h auprès des recettes des impôts ainsi qu'au niveau des receveurs d’Algérie Poste, précise la DGI.

Pour permettre aux automobilistes d`acquérir leurs vignettes durant les jours de repos, les recettes des impôts seront ouvertes au public les samedi, selon la même source.

L`administration fiscale invite les automobilistes à ne pas attendre le dernier moment pour s`acquitter de cette obligation légale et éviter ainsi les chaînes d`attente et les désagréments qui en résultent.

Par ailleurs, les automobilistes sont priés de s`assurer du tarif légal de leur vignette avant son acquisition car toute vignette non conforme au tarif légal entraîne le retrait de la carte d`immatriculation qui ne sera restituée qu'après présentation d`une vignette conforme et majorée de 100%.

Les propriétaires de véhicules neufs acquis en 2018 demeurent concernés par l`achat de la vignette. A ce titre, la carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu de document servant à son acquisition dans un délai d’un (1) mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national.

S'agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le poids total en charge (PTC) et non pas la charge utile.

Le défaut d`apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l`application d`une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette, avise la DGI.

Le prix de la vignette varie en fonction de la puissance de motorisation du véhicule et de son ancienneté: Une fourchette de 500 DA à 3.000 DA est imposée pour les véhicules ayant plus de 10 ans d`âge, de 1.000 DA à 4.000 DA pour ceux dont l`âge varie entre 6 et 10 ans et de 1.500 à 6.000 DA pour les 3 à 6 ans.

Les véhicules ayant moins de 3 ans sont imposés d`une vignette dont le prix oscille entre 2.000 et 10.000 DA.

Toutefois, l`exemption de la vignette automobile est toujours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l`Etat et aux collectivités locales (communes, daïras, wilayas) et les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires.

Cette exonération touche également les ambulances, les véhicules équipés de matériels sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie,les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d`un carburant GPL/C.

Les tracteurs et autres engins agricoles, les véhicules à moins de (4) roues (motocyclettes, vélomoteurs...), les engins à travaux publics ou encore les remorques ne sont pas concernés par la vignette automobile.

Pour rappel, la vignette automobile a été instaurée en Algérie depuis 1998. Une part de 20% de ses recettes est versée au Trésor public et 80% au Fonds commun des collectivités locales.